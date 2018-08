Politikk

Per Sandberg og Roy Angelvik har vært "radarparet" som har reist land og strand som fiskeriminister og statssekretær de siste 2,5 årene. Etter at Sandberg mandag gikk av som statsråd, skal hitterværingen Angelvik nå jobbe med landets nye fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Angelvik hyller sin avgåtte sjef og kaller ham "tidenes fiskeriminister".

- Vennskapet, kompetansen, gode diskusjoner og ikke minst - jeg vil alltid være takknemmelig for muligheten og tilliten. Jeg vil alltid være din venn Per, skriver Angelvik på sin Facebook-side.

Roy Angelvik fra Fillan ble i desember 2015 utnevnt som politisk rådgiver i fiskeridepartementet. Angelvik ble da satt til å jobbe tett under nyutnevnt fiskeriminister Per Sandberg (Frp). I mai året etter ble Angelvik i statsråd utnevnt til statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

I januar i år presenterte statsminister Erna Solberg den nye, utvidede regjeringa. Per Sandberg og Roy Angelvik (FrP) beholdt behold ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, men Angelviks rolle ble delt. Fra da av har han jobbet også med næringssaker for næringsministeren. Denne todelinga bekreftet regjeringen i går at de vil videreføre.

- Nå er Harald T. Nesvik blitt fiskeriminister og jeg er både stolt og ydmyk for at jeg får fortsette arbeide videre med sammen med Harald. Vi skal sammen arbeide for en økende sjømatproduksjon, forutsigbarhet for næringen- gode rammebetingelser. Gleder meg til fortsettelsen, kommenterer Angelvik.