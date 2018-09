Eirin vil inn i bypolitikken

Politikk

Eirin Iren Bekken Sørå er av nominasjonskomiteen til Trondheim Venstre innstilt på fjerdeplass på lista foran kommunevalget neste høst.

Bekken Sørå er oppvokst i Trondheim, men familien kommer fra Frøya. Og hun har selv gått på skole både på Mausund og på Sistranda. Eirin har i et tidligere intervju med lokalavisa sagt at hun sørger for å dra hjem til mor Hege på Sula omtrent to ganger i måneden.

- At mine foreldrene mine er politisk interesserte har nok smittet over på meg. Jeg har hatt et engasjement helt siden barneskolen, fortalte Bekken Sørå, som i fjor ble valgt til leder av Trøndelag Unge Venstre, en rolle hun fortsatt innehar.

Nominasjonskomiteen i Trondheimspartiet har innstilt Erling Moe på førsteplassen.