Vil forbedre krigsseiler-bautaen med nytt skilt

Politikk

Per Ervik (Pp) fortalte i lokalavisa før jul at han har fått en del henvendelser og selv sett med egne øyne at det ikke er fødselsdato og dødsdato på Krigsseilerbautaen ved Sandstad kirke.

- Dette er mangelfullt etter min mening. Jeg håper Hitra kommune kan få gjort noe med dette slik at bautaen blir komplett, sa Ervik. Formannskapspolitikerne fikk saken på bordet og ber rådmannen løse denne oppgaven på en rimelig og enkel måte, f.eks. med messingskilt.