Dette blir deres kampsaker

Politikk

Trøndelag Frremskrittsparti hadde sist helg sitt nominasjonsmøte foran fylkestingsvalget til høsten. Tre øyværinger har fått plass på partiets liste.

Tom Skare fra Hitra står på åttendeplass, mens Olaf Reppe fra Frøya står på 12. plass. Roy Angelvik fra Hitra har fått 36. plassen. Totalt har FrP ei liste på 39 navn.

Lill Harriet Sandaune fra Malvik topper lista. Tormod Overland fra Indre Fosen er nummer to og Terje Settenøy fra Vikna står på tredjeplass.

- Det ble en spennende avstemning der det var kampvoteringer om alle plasser fra andre til tidendeplassering, forteller Tom Skare til lokalavisa.

Fylkestingsgruppa til FrP er i inneværende periode på fem personer.

- Fylkestinget blir jo redusert for neste periode, så det blir nok ambisiøst å tro noen av oss kommer inn som faste medlemmer, mener Skare som fortsatt vil satse på å være en stemme i lokalpolitikken.

Under helgas nominasjonsmøte fikk Skare og Reppe med resten av partiet på at de skal stimulere til at en større andel av laksen skal videreforedles i Norge. Dette som et motsvar til blant annet slaktebåter.

- Vi vil begge jobbe for å sikre at øyregionen skal ha et godt samferdselstilbud og at dette blir prioritert i åra som kommer. I tillegg vil vi være med å utvikle det videregående skoletilbudet slik at det sikres i øyregionen, sier Reppe og Skare.

Lista

De 12 øverste på FrP sin liste foran fylkestingsvalget 2019:

1. Lill Harriet Sandaune (Malvik)

2. Tormod Overland (Indre Fosen)

3. Terje Slettenøy (Vikna)

4. Janne Kathrine Jørstad Larsen (Levanger)

5. Mats Henrik Persøy (Levanger)

6. Kim Rud Petersen ( Skaun)

7. Nelly Anita Lian (Stjørdal)

8. Tom Skare (Hitra)

9. Gunnar Singsaas (Åfjord)

10. Marthe Helen Småvik (Råkvåg)

11. Sigmund Ofstad (Trondheim)

12. Olaf Reppe (Frøya)

I tillegg er Roy Angelvik fra Hitra på 36. plass.