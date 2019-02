Arbeiderpartiet vurderer ny ungdomsskole på Hitra

Politikk

- Tid for å bygge ny ungdomsskole på Hitra? Hitra arbeiderparti er spørrende til dette, og vil herved ta initiativ for å avklare grunnlaget for å iverksette en utredning som kan gi nærmere svar.

Det skriver partiet i en uttalelse etter årsmøtet nå søndag kveld. Arbeiderpartiet viser til at det i budsjettet ble avsatt nærmere 20 millioner til ny personalfløy ved Hitra ungdomsskole/Fillan skole.

Planlegger personalfløy for de neste ti år Arbeidstilsynet godtok ikke de første skissene til ny personalfløy, men kommunen har nå fått laget nye.

- I lys av dette kan det nå synes fornuftig å spørre om denne bevilgningen kan brukes på en annen og kanskje bedre måte, innenfor det økonomiske handlingsrommet man har i følge kommunestyrets vedtatte handlingsregler. Vi vet at nåværende ungdomsskole har hatt tilhold i de samme lokalene i over 50 år. Riktignok utvidet og renovert for snart 15 år siden, men fortsatt i de samme bygningene som 6-åringer starter sin skolegang. Dette er ingen god løsning, skriver partiet.

I uttalelsen viser partiet også til at det fra neste år også kommer ungdomsskolelever fra de ytre delene av Snillfjord for å gå på skole på Fillan.





Her sitter lærerne "oppå" hverandre under time-forberedelsene. Det må de fortsatt gjøre i to år til Lærerne må finne seg i at Fillan skole bryter arbeidsmiljøloven ennå i lang tid framover. Kommunen har ikke råd til å etterkomme Arbeidstilsynets pålegg både ved skolen og brannstasjonen.

- Samtidig vet vi at ungdomsskolen er felles for hele Hitra, og det er på dette grunnskoletrinnet de skal finne motivasjon, forberede og gjøre sine valg for videregående skolegang og arbeidsliv. Mange mener at det er gode faglige argument for å skille ungdomsskolen og små- og mellomtrinnet. Når man ellers opplever en samfunnsutvikling som påvirker og forstyrrer elevene bare mer og mer, så er det sannsynligvis med på å underbygge argumentene for et slikt skille, skriver partiet.

Arbeiderpartiet poengterer at en utredning rundt ny ungdomsskole også må inneholde en vurdering av tomtevalg og mener selv at ei tomt nærmere den videregående skolen synes å være mest aktuelt.

- Årsmøte i Hitra arbeiderparti vil med dette søke tilslutning for en utredning ved å sende denne uttalelsen over til kommunen for nærmere politisk behandling og forankring. Den politiske behandlingen bør starte i oppvekstkomiteen, og tilrådningen derfra går deretter til kommunestyret for nærmere avklaring. Etter dette vil det så være avklart om rådmann iverksetter utredningen, skriver partiet.