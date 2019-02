Disse kan stemme under vindkraft-avstemminga

Politikk

Som tidligere varslet, har valgstyret i Frøya bestemt at tirsdag 2. april blir dato for folkeavstemming for eller mot vindkraft på Frøya. Frøya kommune har i dag lagt ut informasjon om hvilke krav som må være oppfylt for å kunne avgi sin stemme.

De somoppfyller følgende vilkår har stemmerett:



Norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår: