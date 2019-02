Politikk

En ny hvitvaskingslov gjør at alle banker skal kreve pass for at kundene skal kunne logge inn med BankID. Hensikten er å beskytte både kunden og banken opp mot hvitvasking, ID-tyveri, svindelforsøk, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet.

Per Ervik i Hitra pensjonistparti og Svein Otto Nilsen, partiets gruppeleder i fylkestinget, stiller spørsmål ved om dette virkelig er nødvendig for alle bankens kunder.

- Blir man mer trygg ved å vise pass? For å få pass må man forevise f. eks gyldig bankkort med bilde. Det samme kan ikke brukes for å få Bank-ID. Du må altså først svinge innom nærmeste passkontor, vise fram ditt bankkort, vente i inntil ti virkedager for å få pass, og så kan du gå i banken og vise fram passet, og få bank-ID. Hvor dumt går det an å gjøre ting hvis man kjenner vedkommende som står foran deg og har vært kunde i mange, mange år? Spørsmålet er ofte også hvor nærmeste kontor for å bestille pass ligger og hvordan man skal komme seg dit. Er det virkelig ikke noe som heter skjønn i slike saker eller er man pålagt å følge det såkalte kravet om visning av pass? spør de.

Fra 2007 har myndighetene krevd at pass skal ligge til grunn for kundeforholdet.

- Det betyr at man har godkjent legitimasjon for dem som er blitt kunder etter 2007, men at de ennå mangler for en del av dem som ble kunder i banken før dette. Dette vil si at kunder som har BankID fra før 2007, godtar banken ikke førerkort eller andre identifikasjonsdokumenter. Tusenvis av kunder vil derfor måtte dra innom banken sin med pass for å kunne fortsette å bruke BankID som innloggingsmetode. Fra kundene blir varslet gjennom sin nettbank, epost og SMS har de to uker på seg å oppsøke banken. Om ikke blir BankID-en midlertidig sperret står det i skriv som sendes ut. Dette er utrolig kort frist for en servicebedrift og kan få store problemer for alle de som aldri har hatt pass eller ikke har mulighet til å skaffe seg pass på så kort tid, sier de to politikerne. De spør også på vegne av en god del eldre som aldri har hatt pass.

- Hva med alle de eldre som aldri har hatt pass og aldri har hatt bruk for pass ettersom de ikke reiser utenlands? sier Nilsen og Ervik.