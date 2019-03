Rødt stiller liste for første gang - med 28 navn

Politikk

Rødt stiller til for første gang liste til kommunevalget på Hitra. Partiet har fått med 28 navn på lista.

Se hele lista nederst i saken

- Dette har vært et utrolig spennende arbeide siden vi startet opp partiet her ute på øyene. Langsomt men sikkert ser vi at medlemsmassen har økt. Spesielt det siste året har det vært en rivende utvikling. Dette kom tydelig til syne på vårt årsmøte hvor vi også foretok den endelige nominasjonen for hitralista, skriver partiet og listetopp Jann O. Krangnes i en pressemelding.

- Det er med stolthet vi har levert en liste som består av stor spredning mellom yrkesaktive, pensjonister og studenter. Det er ingen tvil om at lista tilfredsstiller krav til de fleste områder vi i Rødt er opptatt av. Likhet mellom kjønn, ivaretagelse av alle folkegrupper på Hitra, god aldersspredning og en god geografisk spredning, skriver Krangnes.

Toppkandidat Krangnes har til sammen åtte års erfaring i Hitra kommunestyre og formannskap, samt åtte år i budsjett- og finanskomiteen i Trondheim og Trondheim bystyre.

- På lista finnes også flere andre med erfaringer fra Hitra kommunestyre som vararepresentanter for ulike partier, men som nå har valgt medlemskap i Rødt. Noe partiet er meget glad for. Det er et bevis på at partiet har vært et savn for flere her ute. Lista inneholder flere representanter for fagbevegelsen her ute på øyene. Det er vi stolte av, skriver partiet.

Rødt skriver at partiet kommer til å være opptatt av kamp mot enhver form for privatisering av offentlige omsorgsoppgaver.

- Andre saker vi ønsker å fokusere på er bruken av bemanningsbyråer, heltidsstillinger, og ikke minst, vi vil kjempe mot all midlertidighet i arbeidslivet. Når det gjelder et fullverdig kommuneprogram vil dette bli ferdigstilt i løpet av kort tid, men det er ingen overraskelse at vi kommer til å være opptatt av utvikling av kulturlivet, bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge, sikre lekeplasser, skoler, og arbeide imot sentralisering.