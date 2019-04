Flere krever tiltak etter det klare nei-et 

Politikk

Etter at gårsdagens folkeavstemming ga et overveldende flertall mot vindkraft, har flere partier nå bedt ordføreren om et ekstraordinært kommunestyremøte for å drøfte situasjonen. Ordfører Berit Flåmo sa i går kveld til lokalavisa Hitra-Frøya at dette er hun innstilt på å imøtekomme.

Knut Arne Strømøy, leder i Frøya SP, krever at møtet holdes senest fredag denne uka.

- Vi må sørge for umiddelbart å få stoppet utbygginga av den påtenkte vindmølleindustrien på Frøya. Det er mye som er uklart i denne saken. Vi har klagefrist på MTA-planen på tre uker, det er videre påpekt flere saksbehandlingsfeil og det foreligger en anmeldelse av utbygging p.g.a. hekkende havørn. Vi må straks sørge for en stans av utbygginga til alle uklarheter er oppklart, skriver Strømøy i en epost til ordføreren, med kopi til lokalavisa.

Omtrent samme budskap kommer fra Ola Vie i Frøya SV.

- Forslag til tema for møtet; Hvilke tiltak og vedtak bør kommunestyret i Frøya iverksette for å følge opp den rådgivende folkeavstemmingen om vindkraftverk 2. april 2019, skriver Vie til ordføreren og ber om at møtet holdes innen 10. april.

- Dagens rådgivende folkeavstemming med et klart flertall mot vindkraftverk på Frøya, NVE’ godkjenning av rammeløyvet MTA, kommunaldepartementets vurderinger av 3-årsregelen for foreldelse av dispensasjonsvedtak og hekkende havørn ved anleggsstart av Frøya vindkraftverk gir oss folkevalgte representanter både muligheter og utfordringer.

- Som folkevalgte representanter i kommunens høyeste politiske organ skal vi på vegne av lokaldemokratiet speile dette avstemmingsresultatet. Vi skal også ta oss tid til å diskutere hvordan det nye rådet fra våre velgere skal kunne implementeres i organisasjonen Frøya kommune. Kommunestyret i Frøya har nå et tidsvindu hvor vi kan følge opp den rådgivende folkeavstemmingen med både vedtak og tiltak., skriver Vie, med kopi til lokalavisa.