Følg vindkraft-debatten direkte fra kl. 15

Politikk

I dag (torsdag) fra kl. 15 møtes Frøya kommunestyre for å behandle to saker om vindkraft:

Klage på detaljplan miljø-, transport og anleggsplan Frøya vindkraftverk

Prosessvarsel - omgjøring av dispensasjonsvedtak - vindkraft

Kommunestyremøtet sendes som vanlig på web-tv og du kan følge møtet via denne linken (ekstern lenke til Frøya kommune)

Alle dokumentene kan lastes ned her

Treårs-fristen for anleggsstart på Frøya vindkraftverk var søndag 7. april, fastslår Frøya kommune etter å ha rådført seg med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Men hva er anleggsstart? Det er partene uenige om.

Klokka tikker mot fristen kl 14:33 søndag og partene er uenige om hva det betyr - Kommunen følger saken tett

Formannskapets flertall utsatte tidligere i uka saken om omgjøring av dispensasjonsvedtaket fordi man vil ha konsekvensene av å gjøre om dispensasjonsvedtaket tydeligere beskrevet.

- Folkeavstemmingen har gitt oss et tydelig råd om å søke å få stoppet vindkraftutbyggingen på Frøya. Rådmannen bes om å søke å få svar på følgende spørsmål innen torsdag: 1. Hva er konsekvensen av at vi konkluderer med at igangsettelse ikke er utført/er utført. 2. Er det realisme i at konsesjonen blir trekt eller ikke blir benyttet av utbygger? 3. Er det sannsynlig at staten kommer med en statlig plan dersom kommunen får medhold i at treårsfristen er oversittet? heter det i vedtaket fra formannskapet, som skal møtes igjen i dag før kommunestyret for å vurdere saken på nytt.

I saken om klage på MTA-vedtaket foreslår rådmannen at Frøya kommune fastholder at valget av vindturbiner på 180 meter ikke godkjennes "og at NVE kun tillater høyder i tråd med tidligere kommuniserte planer". NVE har som kjent godkjent planen og klagen behandles nå av Olje- og energidepartementet.

Miljøvernforbundet ber om oppsettende virkning Leverer klage på MTA-planen for Frøya vindkraftverk, og ber departementet gripe inn.