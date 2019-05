- Vi fordømmer den overdrevne bruken av politistyrker

Politikk

Frøya Sosialistisk Venstreparti fordømmer bruken av de store politistyrkene i og ved utbyggingsområdet for vindkraftverk på Frøya i dag.

Som lokalavisa Hitra-Frøya skrev tidlig i dag, økte politistyrken i omfang utover formiddagen og var oppe i 16 politibetjenter da den første salva ble avfyrt. På et tidspunkt skal det også ha vært enda flere betjenter i området.

Politiet plasserte sperrebånd i terrenget rundt anleggsområdet og ba vindkraft-motstandere om å trekke unna anleggsområdet. Lokalavisas reporter fortalte at det hele foregikk i rolige former, men at sterke ord og følelser kom til uttrykk da den første salva ble avfyrt.

- Frøya SV fordømmer den overdrevne, provoserende og høyst unødvendige bruken av politistyrker i Nessadalen, i forbindelse med utbyggingen av Frøya Vindkraftverk, på det sterkeste, skriver lokalpartiet i en pressemelding sendt ut nå i kveld.

Lokalavisa har ikke fått kommentar fra politiledelsen om ressursbruken.

Også Hans Anton Grønskag i Nei til vindkraftverk på Frøya reagerer på politiet

- Det er lovlige aksjoner som aksjonistene fører, men ingen har sørget for sikkerhet. Politiet lar seg bruke av TrønderEnergi og tømmer sine kontorer for betjenter, skriver Grønskag i en melding utsendt sent mandag kveld.