Kjører med dobbelt sett politikere de siste månedene

Politikk

Tidligere har man forstått reglene som at det nye kommunestyret som velges for nye Hitra kommune i høst ikke skal tre i funksjon før sammenslåinga er et faktum 1.januar 2020. Men nå viser ny juridisk gjennomgang at den nye kommunen (bestående av tidligere Hitra + deler av tidligere Snillfjord) skal styres av et dobbelt sett av kommunestyre de siste månedene.