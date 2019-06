Følg Frøya kommunestyre direkte fra kl. 10

Politikk

Torsdag fra kl. 10 møtes Frøya kommunestyre til et ekstraordinært møte. Kommunestyremøtet sendes som vanlig på web-tv og du kan følge møtet via denne linken (ekstern lenke til Frøya kommune).

Møtet innledes med tre foredrag:

Kl. 10.00 Helseplattformen v/ Tor Erling Evjen

Kl. 10.20 Morgendagens omsorg v/ Torny Sørlie

Kl. 10.40 Blått kompetansesenter, videre utvikling v/ Asle Rønning, Måsøval AS

Deretter går politikerne over på saksbehandling. Saken som vil få mest oppmerksomhet, er nok utvilsomt vindkraftsaken og spørsmålet om hva Frøya kommune nå bør gjøre etter at departementet har gitt TrønderEnergi medhold i at de har tillatelsene i orden. Fortsatt tar enkelte politikere til orde for å gå til rettssak. . Behandlinga av denne saken er unntatt offentlighet og møtet vil her bli lukket.

- Så lenge det er håp, må vi prøve alt - Hvis jeg var dødsyk og ble fortalt om en medisin som ga meg ti prosent sjanse til å overleve, ville jeg gått for den. Slik billedgjør Knut Arne Strømøy (Sp) hvorfor han vil gå til rettsak mot staten.

Av øvrige saker som skal til behandling er:

Helseplattformen

Kostnadsutredning trasevalg for fv. 347, forespørsel om deling av kostnader

Etablering av miljøselskapet Remidt IKS

Komplett sakliste og dokumentene kan lastes ned fra Frøya kommunes nettside