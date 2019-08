- Ikke aktuelt å samarbeide med Rødt

Politikk

Senterpartiet er aktuelt, men det er uaktuelt å samarbeide med Rødt for å sikre politisk flertall i Frøya kommune. Det uttaler femparts-samarbeidet Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Kristelig Folkeparti i en pressemelding fredag ettermiddag.

De fem partiene har inngått en samarbeidsavtale for de neste fire årene. Arvid Hammernes (V), Kristin Strømskag (H), Geir Valle (KrF) og Olaf Reppe (FrP) møtte pressen onsdag ettermiddag for å fortelle om det forpliktende samarbeidet.

For å overgå Arbeiderpartiet er femparts-samarbeidet også villige til å samarbeide med Sp:

- Vi håper Senterpartiet blir med på samarbeidet etter valget, fortalte partiene til lokalavisa.

Venstres Arvid Hammernes uttalte også at partiet ser for seg et samarbeid med andre partier, om det er nødvendig:

- Jeg er spent på hva Rødt gjør etter valget, sa Hammernes, og la ikke skjul på at et samarbeid med Rødt er en aktuell diskusjon.

I dag presiserer imidlertid samarbeidspartiene at Rødt er uaktuelt.

- Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Kristelig folkeparti har gått sammen om et forpliktende borgerlig samarbeid med ønske om skifte av politisk ledelse og borgerlig ordfører på Frøya. Vi ønsker med dette å presisere at dette ikke vil innbefatte et samarbeid med partiet Rødt for å sikre flertall i kommende valgperiode, skriver partiene i en pressemelding sendt ut fredag ettermiddag.