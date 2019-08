Vi utfordret listetoppene på forsøpling og vindkraft

Politikk

Klokka 16:15 i ettermiddag inviterte NRK Trøndelag og lokalavisa Hitra-Frøya til valgdebatt. Vi inviterte et knippe politikere fra Hitra og Frøya til vårt studio utendørs ved Frøya kultur- og kompetansesenter på Sistranda,.

Debatten ble sendt direkte på web-tv her på lokalavisa eller hos NRK Trøndelag, og på radio under ettermiddagssendinga. Du kan se hele debatten i opptak i hovedbildet på denne artikkelen (selve debatten starter 10 minutter inn i opptaket, så spol fram dit for å finne starten).

Temaene vi tok opp med listetoppene er forsøpling og bærekraftig havbruk, samt vindkraft. Plastforbruk og forsøpling er aktuelt i hele øyregionen. Vindkraft diskuteres både med utgangspunkt i detn opphetede debatten på Frøya, men vi skal også innom hvorfor Frøya, Hitra og Snillfjord har valgt hver sin inngang til problematikken.