Fiskeriministeren overtar undervisninga ved Guri Kunna vgs.

Politikk

Undervisning på Guri Kunna, bedriftsbesøk og utekontor står på programmet når fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) besøker Hitra og Frøya mandag 2. september.

- Det er mange som søker seg til de blå fagene. Det er bra, for sjømatnæringa trenger flere kloke hoder og flinke hender. Jeg gleder meg til å møte elevene på Guri Kunna, og til å treffe folk og bedrifter på Hitra og Frøya, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Fiskeriministeren starter dagen på Guri Kunna. Her skal han undervise elever ved skolen. Nesvik skal også besøke Hitramat, og ha utekontor.

- Sjømatnæringa skaper arbeidsplasser og aktivitet i hele landet. Jeg vil være der folk bor og jobber. Tanken bak utekontor er at dette skal være ein møteplass der folk kan ta opp smått og stort over en kopp kaffe, et slags åpent møte der de frammøtte styrer tema, sier Nesvik.

Undervisninga skal pågå en time etter lunsj, mens utekontoret blir ved Rabben Marina på Sistranda mellom klokka 13 og 14.