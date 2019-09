Tre valglokaler holder åpent også søndag

Politikk

Tre av de i alt 13 valglokalene i øyregionen kommer også til å holde åpent søndag 8. september. Og velgerne kan bruke disse valglokalene, selv om de ikke bor i denne stemmekretsen.

Det opplyser Hitra kommune og Frøya kommune.

Hitra kommune har i år søndagsåpent valglokale i Hitra rådhus i Fillan.

- Alle som er manntallsført i Hitra kommune, inklusive den delen av Snillfjord kommune (Sundlandet krets) som sammenslås med Hitra, kan stemme ved valglokale på rådhuset denne dagen, forteller Hitra kommune.

De øvrige valglokalene holder bare åpent på valgdagen mandag 9 . september. Disse lokalene er på Strand oppvekstsenter, Barman oppvekstsenter, Melandsjø omsorgssenter, Knarrlagsund oppvekstsenter, Kvenvær oppvekstsenter og Hemnskjel oppvekstsenter.

To av stemmekretsene på Frøya holder todagers valg. Dette gjelder Sistranda stemmekrets (Kommunestyresalen) og Øyrekka stemmekrets (Mausund oppvekstsenter). De øvrige holder åpent mandag. Men kommunen påpeker at velgeren kan velge hvilket at de seks valglokalene man vil.

Stemmekretsene med valgmuligheter mandag er Nordskag stemmekrets (Nordskag oppvekstsenter), Nabeita stemmekrets (Nabeita oppvekstsenter), Nesset stemmekrets (Frøya næringspark) og Dyrøy stemmekrets (Dyrøy oppvekstsenter).