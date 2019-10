Ann Bodil inn på fast plass

Politikk

Ann Bodil Kosberg Wingan kommer inn på fast plass i Hitra kommunestyre for Arbeiderpartiet. Kosberg Wingan overtar den faste plassen i Hitra kommunestyre etter at Kenneth Nordgård søkte om, og fikk innvilget, fritak fra kommunestyret.

Nordgård fikk innvilget fritak mot Senterpartiets tre stemmer. Det nye kommunestyret var enig i et forslag fremmet i møtet om at fritaket kunne gjelde umiddelbart, slik at Ann Bodil Kosberg Wingan kunne gå inn i behandlinga fra og med behandlinga av i neste sak i kommunestyretmøtet.

Kosberg Wingan bor i Vingvågen, altså et område som blir en del av nye Hitra kommune fra nyttår.