NRK-kommentator: Flåmo kan utfordre Giske

- Berit Flåmo er en kandidat som kan utfordre Trond Giske om ledervervet om hun vil det selv.

Det mener politisk kommentator i NRK, Linda Bjørgan. I et intervju med froya.no forteller frøyværingen Bjørgan hvem hun ser som naturlige utfordrere til Trond Giske i kampen om å ta over ledervervet i Trøndelag Arbeiderparti. Her blir Flåmo nevnt blant flere kvinnelige kandidater. Bjørgan kjenner den trønderske politikken godt etter å ha fulgt den som kommentator for NRK i en årrekke.

- Berit Flåmo er en politiker som har stått i stormen, rettere sagt vindkraftstormen. Man kan være enig eller uenig med hennes meninger i saken, men hun har fremstått som en som står stødig når det stormer rundt henne. Selv om hun ikke ble gjenvalgt, er hun en av de kvinnelige politikerne som er lagt merke til i Trøndelag Arbeiderparti, sier Bjørgan i intervjuet.

Per Olav Skurdal Hopsø varslet nylig valgkomiteen om at han ikke er aktuell for gjenvalg som styreleder i fylkespartiet. Derfor har diskusjonene om Giskes comeback økt i styrke og han regnes av flere som favoritt til det attraktive vervet. Trond Giske har brukt mye tid på å reise rundt til lokallagene i fylket, og var senest i høst i Øyregionen for å snakke med lokalpolitikerne på Frøya og Hitra. Han er tilbake på Frøya i helga når Frøya Arbeiderparti skal markere sitt 90-årsjubileum.