Politikk

Under Senterpartiet Trøndelags årsmøte på Stjørdal delte stortingsrepresentant Heidi Grini ut Stortingets hederspris fra Senterpartiet til Knut Arne Strømøy for over 300 prosent økning både ved valget 2019 og i medlemstall på Frøya.

Knut Arne Strømøy er takknemmelig for å ha jobbet med en fantastisk gjeng på Frøya for Senterpartiets resultater. Han vil særlig trekke fram Lene Dahlø Skarsvåg for hennes engasjement og positive bidrag.

Stian Pachov, Senterpartiet