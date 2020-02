Hitra Ap har spilt inn to lokale kandidater til ledelsen av fylkespartiet

Politikk

Hitra Arbeiderparti har som tidigere omtalt gitt sin støtte til at Trond Giske blir leder av Trøndelag Arbeiderparti under det kommende fylkesårsmøtet. I tillegg mener lokalpartiet at to øyværinger fortjener plass i fylkespartiets styret. I et brev til fylkespartiet foreslår Hitra Ap sine medlemmer Eldbjørg Broholm og John Lernes.