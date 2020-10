To øyværinger på Høyres stortingsliste

Politikk

Høyres nominasjonskomite for Sør-Trøndelag stortingsvalgkrets har avgitt sin innstilling til partiet. Her står nåværende distrikts- og digitaliseringsminister Linda Helleland Hofstad (Trondheim) på topp foran Mari Holm Lønseth.

Også to øyværinger har fått plass på lista:

Dag Willmann (Hitra Høyre) er plassert på femteplass, og Frøya-ordfører Kristin Furunes Strømskag er plassert på 13. plass.

Nord- og Sør-Trøndelag fylker er historie, men stortingsvalgkretsene står uendret. Partiene stiller derfor to lister i Trøndelag; én for norddelen og én for sørdelen. Høyres nominasjonskomites innstilling skal behandles på partiets nominasjonskomite 24.oktober. Innstillingen fra komiteen er enstemmig.

-Vi får et utrolig sterkt lag til å representere oss på stortinget dersom dette blir det endeligelisteforslaget, sier nominasjonskomiteens leder, Christian Ingebrigtsen fra Melhus.