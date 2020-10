Moxnes til Nessadalen

Politikk

Partileder og frontfigur i partiet Rødt, Bjørnar Moxnes, kommer til Frøya på mandag for besøke vindkraftverket og vindkraftmotstanderne i Nessadalen.

Det opplyser hans stortingsgruppe. Det er ifølge Rødt gjort avtale med TrønderEnergi om å få komme på besøk inn på området.

Rødt er et relativt ferskt parti på Frøya og Hitra. Rødts forløper RV har stilt liste tidligere, men fikk aldri fått inn noen representanter i kommunestyret på Frøya. Etter siste kommunevalg er Rødt representert med to representanter i Frøya kommunestyre (Dordi Hammer og Steven Crozier) og to i Hitra kommunestyre (Jann Krangnes og Guro Aabakken).

I forbindelse med besøket skal Moxnes også delta i et åpent møte samt med middag med partiledelsen på Frøya og Hitra.