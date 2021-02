Vil ha orientering om havnesaken

Politikk

Hitra kommunestyre møtes i dag (torsdag 18. februar) fra klokka 11. Som vanlig er det mulig å følge kommunestyrets møte her via web-tv. Det kan også ses i opptak via samme lenke.

Følg møtet direkte her (ekstern lenke til Hitra kommune)

I forkant av møtet har uavhengig representant Tor Johan Sagøy bedt ordføreren redegjøre for den såkalte havnesaken. Ordfører Ole Haugen (Ap) har innledningsvis i dagens møte sagt at han vil orientere om dette mot slutten av dagens møte.

«Etter de nylige presseoppslag ang overgang til Trondheim havn ønsker jeg en nærmere orientering om fremtidig status ang Hitra kysthavn og forhandlinger med både Trondheim havn og Kristiansund og Nordmøre havn,» skriver Sagøy i spørsmålet til ordføreren.

Bakgrunnen er at Hitra kommune vil bryte samarbeidet med Kristiansund og Nordmøre havn, noe som har falt havneselskapet på Møre tungt for brystet.

Nekter å gi fra seg millionverdiene i havna. Mottok budskapet fra Hitra «med sorg» Kristiansund og Nordmøre Havn nekter Hitra å ta med seg kaianlegget Hitra kysthavn - til en anslått markedsverdi på 55 millioner kroner - når Hitra nå vil ut av samarbeidet.

Delikat dilemma: Ingen kan bruke havna hvis de ikke blir enige Havneselskapet vil beholde kaia, men kommunen vil skille lag og eier grunnen på land. Blir det ikke enighet, kan ingen bruke havna verdsatt til 55 millioner kroner, medgir Hitra-ordføreren.

KNH mener de kan bruke kysthavna som før Havnefogden deler ikke Hitra-ordførerens tolkning om tilgang på havneområdet på Jøsnøya og mener de har et trumfkort som gjør at de kan bruke kysthavna som før.

Blant sakene som skal til behandling i dagens møte er:

Plan for kulturenheten 2021-2024

Økonomi- og finansreglement for Hitra kommune

Områdenavn for eiendommen gnr 60 bnr 33

Hitra kommuness tilslutning til felles plaststrategi for Orkdalsregionen

Alle dokumenter og komplett sakliste kan lastes ned fra Hitra kommunes nettside