Politikk

Dette er det nyvalgte styret i Pensjonistpartiet Frøya.

På bildet er fra venstre: Eva Veronika Halvorsen, Vigdis Venaas, Rita Johanne Stokkvik, Arild Margido Johansen, Arve Dragsnes, Nils Reidar Burøy, Svein Viggo Johansen og Mathis Willy Dolen.

Pensjonistpartiet Frøya holdt sitt årsmøte søndag 28. februar på Titran skole.

Årsmøtet vedtok følgende resolusjoner:

1) Pensjonistpartiet Frøya vil støtte kampen mot videre utbygging av vindkraftverk, og vil jobbe aktivt for å påvirke sentrale myndigheter til å prioritere opprusting av våre vannkraftverk. Pp Frøya mener at oppgradering av vannkraftverkene og linjene vil gjøre utbygging av vindkraftverk overflødig.

Pp Frøya ser med gru på den potensielle skade som vindturbiner kan påføre vår natur og dyreliv, noe vi på Frøya allerede har fått bevis på, både med fugledød og lekkasje fra vindturbiner som forurenser naturen.

2) Pensjonistpartiet Frøya vil jobbe aktivt for at lærlingordningen styrkes og at det blir enklere for bedrifter å ta inn ungdommer ved at det f.eks bevilges lønnstilskudd over en periode. Dette er spesielt viktig for de ungdommene som lett kan falle fra fordi de ikke mestrer de teoretiske fag, for denne gruppen ungdom er det viktig at det legges til rette for praktisk opplæring. Vi vet at ungdom uten tilbud lett kan komme på skråplanet, noe som vi må gjøre alt for å unngå.

3) Pensjonistpartiet Frøya vil jobbe for å påvirke vår sentrale myndigheter til utbygging av det digitale nettet ved at alle kommuner og grender får likt tilbud, både når det gjelder fibernett og mobilnett.

Dette er saker Pp Frøya vil anmode fylkespartiet å ta med som prioriterte saker i vårt fylkesprogram til kommende Stortingsvalg.