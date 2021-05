Vedtok krav-liste på sju punkter om tunnel

Politikk

Hitra kommunestyre møttes onsdag ettermiddag med én sak på programmet: Den forestående oppgraderinga av Frøyatunnelen og Hitratunnelen. Møtet ble sendt direkte, det er også mulig å se sendinga i opptak her.

Følg orienteringa, debatten og vedtaket direkte eller i opptak på web-tv her (ekstern lenke til Hitra kommune)

Kommunestyret valgte enstemmig å følge formannskapets innstilling. Vedtaket ble da som dette:

Hitra kommunestyre slutter seg til vedtaket i Frøya kommunestyre om etablering av en rømningstunnel, med følgende forutsetninger:

1. Samtidig med bevilgninger til eksisterende og/eller ny Frøyatunnel, må det sikres finansiering av en utbedring av Hitratunnelen som er tilfredsstillende i forhold til sikkerheten og gjeldende forskrifter.

2. Finansiering av tilfredsstillende og forskriftsbestemte tunnelutbedringer må skje uten brukerbetaling (bompenger) og/eller bidrag fra Hitra kommune

3. Hitratunnelen utbedres mest mulig samtidig med bygging/utbedring av tunnel-løsningene mellom Frøya og Hitra

4. Beredskapen, både før under og etter anleggsperioden for utbedring av Hitratunnelen, må sikres gjennom en snarlig etablering av den planlagte fergeforbindelsen mellom Hitra og Aure. Permanent opprettelse av fergeforbindelsen Tjeldbergodden – Laksåvika kombinert med mulighet for varetransport ut fra Hitra Kysthavn, betraktes som en god beredskapsmessig løsning dersom Hitratunnelen må stenges i mer enn 24 timer ref. Hitra kommunes ROS-analyse.

5. Det forutsettes medvirkning fra lokal brann- og redningstjeneste når de tekniske sikringstiltakene i tunnelene fastsettes.

6. Fylkeskommunens forslag til åpningstider under anleggsfasen slik det står opplistet under dokumentet utarbeidet av Aas-Jakobsen med tittel Anleggsgjennomføring og trafikkavvikling, pkt 3.4, oppfattes som akseptable.

7. Ovennevnte må framgå av en komplett pakkeløsning, som vedtas samtidig

