Prøv barnas valgomat her (det er lov for voksne også)

Politikk

Nå kan også barna få svar på hvilket parti de er mest enig med. Redd Barna har i samarbeid med NTB utviklet en egen valgomat for barn for stortingsvalget. Valgomaten er tilgjengelig blant annet her på lokalavisa Hitra-Frøya.

Prøv valgomaten i hovedbildet på denne artikkelen.

- Det kan være vanskelig både for voksne og barn å forstå hva politikerne faktisk mener om forskjellige saker. Barnas valgomat tar for seg saker og spørsmål som barn og unge er opptatt av, slik at de kan finne de politiske svarene som er viktig for deres hverdag og oppvekst, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Barnas Valgomat er en del av Barnas Valg, som er Redd Barna og Nordic Screens store demokratiprosjekt for barn. Det er tredje gangen at det avholdes et eget valg for barn.

- Som i andre valgomater kan også barna svare på hva de mener om ulike politiske saker og påstander. De får presentert argumenter for og imot og så kan de vurdere om de er enige eller uenige i påstanden, sier Lange.

Når hele valgomaten er gjennomført, vil elevene få vite hvilket parti de er mest enig med, men de får også opplyst hvor nær de er de andre partiene. Valgomaten er tilgjengelig på nynorsk, bokmål, sør-, nord- og lulesamisk, og skal gjøre 5.-10. klassingene rustet til å stemme i Barnas Valg 6.-9. september.

- Skal vi engasjere barn i demokratiet må vi gjøre politikk gøy, spennende og ikke minst ufarlig. Vi håper og tror at Barnas valgomat og Barnas Valg på lengre sikt vil bidra til å øke valgdeltagelsen i Norge, og bidra til å befeste demokratiet som styreform nasjonalt og internasjonalt, sier Lange.