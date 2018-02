- Det har blitt mye bedre enn vi først trodde

Sport

Det har hersket usikkerhet om Frøya FK kunne stille seniorlag til årets serie. De siste ukene er det blitt kjent at tre spillere har gått til Trønder-Lyn, og fire har meldt overgang til Hitra FK.

Men nå er det klart at Frøya vil stille 5. divisjonslag, med Ken Schønningsen som hovedtrener.

Frøya FK-leder Ronald Sandvik forteller at man på siste trening var hele 16 spillere, uten en eneste junior blant dem.

- Vi ser en tendens til at det er flere folk på seniortrening nå, enn det var på denne tida i fjor. Dette blir mye bedre enn vi først trodde, og det er godt å få det på plass, sier Ronald Sandvik.

Fra Hitra til Frøya

Selv om laget har mistet mer enn halvparten av de spillerne som ville utgjort første-elleveren i fjor, så har laget også beholdt en del nøkkelspillere. Blant andre er stopper-duoen med Tore Furberg og Karolis inntakt, og playmaker Ole Ole er fortsatt med.

Det er også to spillere som har gått fra Hitra FK til Frøya FK: Keeper Fredrik Aarvik og utespiller Andreas Johansen (fortsatt junior).

Arbeidsinnvandrere inn i klubben

Blant de 15-20 spillerne som trener for seniorlaget er det også kommet til en del arbeidsinnvandrere, i følge Sandvik.

Han forteller at man har jobbet med å få en disse til å bli med i klubben. Bewi og Salmar leier storhallen for sine ansatte, og da er det mange spillere der som kan holde et greit 5. divisjonsnivå.

- Men det kan være språkutfordringer og slike ting som gjør at de har holdt seg til disse treningene, og ikke blitt med i Frøya FK tidligere. Men vi har jobba litt med å legge rammer slik at vi får med oss disse, og vi har nå fått noen spillere som holder et greit nivå, forteller Ronald Sandvik.

Torsdag kveld skal seniorene ha sin første treningskamp før sesongen. Sandstads 6. divisjonslag kommer da til storhallen for å teste formen.

Solid juniortropp

Også Frøyas G19 har en brukbar tropp i forkant av sesongen. Juniortrener Rune Strømøy forteller at man er pluss/minus 18 spillere i troppen. I fjor valgte klubben å trekke juniorlaget til høstsesongen, for å kunne bruke juniorene for å fylle ut seniorlaget, som mistet spillere i midten av sesongen.

- Det skal ikke bli slik i år. Vi har noen juniorer som bør få prøve seg litt på seniornivå, men de skal ikke bære noe seniorlag, sier Rune Strømøy.

Frøyas G 19 skal spille i 2. divisjon i vårsesongen.