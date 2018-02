Schønningsen går inn som trener, Frøya stiller A-lag i årets sesong

Sport

Mangeårig ildsjel i Frøya-fotballen, Ken Schønningsen, går inn som trener for Frøya Fotballklubbs A-lag og vil sikre deltakelse i årets sesong. Det skriver froya.no. Det har i vinter vært knyttet usikkerhet til om klubben skal klare å stille seniorfotball-lag, og enklere for etableringa har det ikke blitt etter at flere sentrale spillere har signert overgangskontrakter med Trønder-Lyn og Hitra FK.

- Det ville vært en fallitterklæring ikke å stille lag i 5.divisjon i år. Vi har en gjeng med A-lagsspillere som har utrolig mye lidenskap for og kunnskap om fotball. Det må vi ta vare på. Da er det viktig å holde liv i A-laget og forbildene som er der, sier Schønningsen til froya.no, som forteller at Schønningsen selv har erfaring fra 2.divisjonsspill og tidligere trenererfaring.

Schønningsen har tidligere trent aldersbestemte lag i Frøya FK, og han var også sentral under forberedelsene til bygginga av storhallen. Han har også hatt styreverv i klubben.

Fire spillere har gått fra Frøya FK til Hitra FK Trener sier usikkerhet om det blir et seniorlag på Frøya og at Hitra har rykket opp en divisjon er blant årsakene.