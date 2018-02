Kan Frøya/Hitra-jentene gjøre en ny toppkamp mot Byåsen?

Sport

En knallsterk avslutning på forrige Bringserie-helg hjemme i Frøyahallen for noen uker siden (31-14 over Vestnes/ Varfjell), og en nervepirrende uavgjort i Toppserie-kampen mot Byåsen (20-20) tidligere i vinter, gir håp om at våre jenter i Frøya/Hitra kan bite fra seg når det i helga er klart for nye kamper i den nasjonale Bringserien.

I helga spilles kampene i Munkvollhallen i Trondheim.

Lørdag møter Frøya/Hitra nettopp Byåsen i første kamp. Dertetter kamp mot Nærbø, før helga avsluttes søndag med kamp mot Åsane.