- Hitras egen Sander Sagosen, sier lagledelsen til Hitra ILs gutter 13-lag i håndball om Ludvig Hestnes. Litt tidlig å sette den merkelappen, innser nok både lagledelsen og Ludvig sjøl. Men at han er et håndball-talent over gjennomsnittet det bevises av at han er tatt ut til regional talentsamling.

14-åringen Hestnes spiller som overårig på Hitras G13-lag denne sesongen, og de foregående sesongene har han spilt nesten bare med eldre spillere. På talentsamlinga blir det bare spillere født i 2003, som han selv. Derfor er han litt ekstra spent.

- Jeg har nesten bare spilt med 04 og 02, så dette blir første gang med bare 03. Så jeg er spent på nivået, men gleder meg, sier Ludvig Hestnes. I dag (lørdag) bidro han sterkt til at Hitra sendte Strindheim2 hjem med tap 19-9, på mandag møter han til talentsamlinga.

- En kjempespiller som nå får mulighetene til å vise sine ferdigheter på regional talentsamling. Det er både velfortjent og artig. Forhåpentligvis motiverer det både Ludvik og ikke minst resten av guttene til å fortsette det gode arbeidet de gjør på håndballbanen, sier laglederne Kjersti Rønningen og Monica Hammerhaug.

Når de skal beskrive Ludvig som håndballspiller, trekker de fram både tekniske ferdigheter og lagspiller-ferdigheter.

- Som spiller er han teknisk god, godt temposkifte, meget god på gjennombrudd, men det som kanskje imponerer mest er hans evne til å gjøre medspillerne gode. Han viser en seriøsitet både i treningsarbeidet og i kamp, som smitter over på de andre medspillerne. Alltid riktig fokus og en playmaker uten dimensjoner. Meget godt blikk for spillet og god spillerforståelse. I tillegg til å sette ballen et utall ganger selv i nota, er han likeså ofte frampå og frispiller de andre og setter de andre opp i gode posisjoner. Hitras egen Sagosen, sier laglederne.