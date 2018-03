Har bakgrunn fra en av Norges største fotballturneringer. Nå blir hun lokal idrettslagsleder

Sport

Steinar Johnsen ble tirsdag kveld takket av etter mange år som styreleder i Hitra idrettslag. Årsmøtet valgte Randi Storsve Lundquist som ny styreleder.

Lundquist har lang sportslig erfaring fra sin tidligere jobb som turneringsleder for Scandia Cup, som er Norges nest største fotballturnering. (Hun jobber i dag som leder i Hitra næringsforening.)

Steinar Johnsen fortsetter som varamedlem i styret og som Hitra ILs representant i Hitra idrettsråd.

Styret i Hitra IL består nå av:

Leder Randi Storsve Lundquist, nestleder Morten Kolaas,kasserer: Ann Kristin Utseth, sekretær (+ansvar for kleskolleksjon) Siv Lian Heggvik.

Styremedlemmer Sigbjørn Glørstad (ansvar for sponsorarbeid), Bjørn L. Rønningen (ansvar for kommunikasjonsarbeid), Turid Glørstad (ansvar for medlemsregisteret) og varamedlem: Steinar Johnsen

Leder av fotballgruppa: Malin Tøften. Leder av håndballgruppa: Ronny Tøften. Leder at anleggsgruppa: Bror Blichfeldt. Leder av klatregruppa: Patrik Lövenius. Leder av tennisgruppa: Gunnar Selsbakk. Repr. Idrettsrådet: Steinar Johnsen.