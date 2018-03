Et lokalt seksmålsdrama med penger til gode formål

Sport

Onsdag kveld ble dagen for årets første lokaloppgjør, da Frøya Fotballklubb og Hitra Fotballklubbs 19-årslag møtte hverandre i OBOS-cup i storhallen på Frøya. I tillegg til at det sto om cup-seier, spilte også lagene for gode formål. Både Hitra FK og Frøya FK har lovet bort 500 kroner for hvert mål deres lag scorer. Pengene skal gå til russens innsamlingsaksjon Krafttak mot Kreft, som nå ligger i siste innspurt. Det skulle bli nok penger i kassa når det viste seg at hele seks mål skulle scores.

Hitras Markus Stadsvik trengte ikke mer enn to minutter for å snu måltavla til 0-1. Med en kampstart preget av et godt og presist Hitra-lag, går det kun drøye 20 minutter til før Benjamin Strand iskaldt putter ballen i lengste hjørne etter en duell alene med keeper.

Hitra styrer kampen den første halvtimen, og lå an til en trygg omgang. Dette stanset derimot ikke Frøyas nummer 10, Emil Fredagsvik, fra å sette ballen i nettet på åpent mål 33 minutter ut i kampen. Minuttet før pause smeller det igjen i kassa bak Hitras keeper, når et knallhardt skudd signert Kristoffer Gaasø treffer nettveggen. Lagene går til pause med 2-2 på tavla, og legger opp til et jevnt utgangspunkt for andreomgangen. Innsamlingsaksjonen kan allerede halvveis ut i kampen registrere 2000 kroner i blokka.

Andreomgangen startet med et heller jevnt spill mellom lagene med likt antall sjanser, før Fredagsvik setter sin andre for kvelden i det 61. minutt, og fullfører Frøyas snuoperasjon. Bedre skulle det bli for de blåkledde, når de fire minutter før slutt blir tildelt straffe. Straffen setter Ulrik Ulvan sikkert i nettet, og punkterer Hitras sjanse til en utligning. Dermed ender det 4-2 i Frøyas favør i storhallen.

- Perfekt start

Etter kampen påstår Frøyas kaptein Håvard Strømøy at dette var en perfekt start på sesongen:

- Det føles bra å slå Hitra på hjemmebane, er jo bestandig deilig det. Kanskje spesielt artig å slå de med tanke på at de til vanlig spiller en divisjon over oss. En fryktelig bra start på sesongen, sier Håvard, fortsatt høy på adrenalinrushet fra sluttminuttene.

- Vi spiller en bra kamp, og vi er strålende fornøyd med egen innsats, legger tomålsscorer Emil Fredagsvik til, og utnevner seg selv til match-vinner.

I tillegg til at sesongens første lokaloppgjør går Strømøys Frøya FK rett vei, synes han at innsamlingskonkurransen er et viktig, og morsomt, tilskudd:

- Det føles ekstra godt når vi scorer, når vi vet det står om penger til kreftsaken. Det er en ordentlig fin sak, og det er godt at begge lag er med på dette. Fantastisk at selv om vi er rivaler på banen, kan vi samles og støtte felles sak, sier kapteinen.

Hitra-garderoben:

I Hitra-garderoben er stemningen heller amper, men også Hitra FK skjønner alvoret bak innsamlingsaksjonen:

- Godt er det jo å få inn to mål i denne kampen når pengene går til en såpass viktig sak. Fint nok at pengene går til et godt formål, men jeg må få si at å tape mot Frøya aldri er gøy, innrømmer Hitras midtstopper Kristoffer Einvik.

– Ergerlig og kjipt når det ender slikt, påstår han videre, noe garderoben nikker seg enige i.

6.000 til aksjonen

Men to scoringer ble ikke noe Hitra FK nøyet seg med, og bestemte seg etter kampen for å gi penger for hver målsjanse. Beløpet endte dermed på 5000 kroner, som går til Hitrarussen og deres innsamlingsaksjon.

- I dag betaler vi for antall målsjanser, da de helt store målsifrene viste seg å utebli i kveldens cupkamp i Frøya Storhall, skriver Hitra Fotballklubb på sine Facebook-sider.

Sammenlagt mellom øyene kan innsamlingsaksjonen kvittere minst 6.000 kroner, som vil gå til videre livsviktig kreftforskning.