Sport

Med perfekt vintervær, strømmet folk til lysløypa på Sandstad for siste løp i ski- karusellen og hitramesterskapet i langrenn i dag. Utslutningen var så stor at starten ble utsatt i tyve mener for at alle skule få muligheten til å melde seg på. Totalt deltok 80 skiløpere.

Lokalavisa kommer tilbake med resultatene i egen sak.

Her kan du se bildene