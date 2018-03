Trafikkork ga dårlig oppladning, men gutta klarte å kapre poeng

Sport

Håndball herrer 3. divisjon

Orkanger IF - Frøya IL: 30-30

Lørdag var Frøya-herrene sjanseløse mot serieleder Sverresborg hjemme i Frøyahallen. Søndag skulle troppen forflytte seg til Orklahallen og motstander Orkanger.

Gjestene fikk en dårlig inngang på denne kampen da trafikken gjør at flere spillere kommer sent.

- Det gjør at vi ikke får forberedt oss som vi ønsker. Vi møter et heltent Orkanger-lag som ønsker å slå oss. Og når vi ikke er på fra start og yter maks, spille vi gjevnt med et bunnlag som Orkanger, forteller lagledelsen til lokalavisa.

Frøya blir enig i pausen om at i andre omgang må det kriges vesentlig bedre. Men innsatsvilje finnes også på Orkanger.

- Orkanger hengr godt med og går forbi oss. På slutten av omgangen leder de med fire mål og det ser mørkt ut. Men etter en mesterlig opphenting berger vi ett poeng, forteller lagledelsen.

Kampen ender 30-30 og arrangøren kårer Marcus Nøstan til Frøyas beste spiller. Nøstan scoret ti mål i dag. K. Sjøli var ikke stort dårligere med åtte scoringer.



Neste helg er det siste kamp for Frøyas herrelag denne sesongen. Da kommer Langevåg til Frøyahallen.

- Vi håper at det kommer mye folk og at vi klarer å fylle hallen, oppfordrer laget.