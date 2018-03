Utklassing ga opprykk for Hitra-damene. Treneren setter målsettinga for 4. divisjon

Sport

Lørdag var det duket for opprykkskamp i Hitrahallen. Hitras håndballdamer spilte siste kamp mot Trondheims-laget National.

Hitra hadde et mål for øye denne ettermiddagen, opprykk til 4.divisjon. De har slåss gjennom en hel sesong og ligger nå an til opprykk, det eneste som sto i veien var National.

Kampen startet med høyt tempo og Hitra tok føringen raskt i det som utviklet seg til å bli en enveiskjørt omgang. Hitra sto sterkt på strek og hadde et solid defensivt spill hvor de vant ball på ball. Dette betalte seg i lengden, og de slo til offensivt og sto til slutt med føringen 16-7 etter første omgang.

Andre omgang startet samme måte og etter drøye ti minutter var Hitra i føring 21-7.

National hadde en offensiv periode, men energien i laget holdt ikke lenge. Etter drøye 20 minutter var seieren klar da Hitra ledet 30-8 over bylaget. Lufta hadde gått ut av gjestene til tross for helhjertede forsøk på mål.

Hitra vant ballen på egen bane og var raskere i angrep enn motstanderne. Hitra holdt den solide føringen konfortabelt gjennom hele kampen og vant fortjent 35-9.



-Resultatet sier seg selv! Ann Kristin Willmann, trener for Hitra kommer smilende ut i vestibylen på Hitrahallen etter den knusende seieren over Trondheims-laget National.

-Det startet litt smått i år, med få spillere, forteller hun - men, deretter så tvilerne at det var artig og da ble de med også da.

Sesongen har vært god for Hitra, de har nå gått av med serieseier og opprykk til divisjon 4 til neste år.

-Målsettingen neste år? - Nei jeg vet ikke. Vi jobbet med hurtighet i år, som dere så.

Og det gjorde alle vi som satt på tribunene. Hitra var raske når de erobret ballen og det var ikke lenge til den nådde mål-maskene til gjestene.

Ann Kristin nøler litt når vi spør igjen om hva målsettingen for neste år er.

-Nei altså, midten av tabellen er nok det vi sikter på neste år. Såpass må det være.

Deretter forsvinner hun og resten av laget ut dørene for å nyte dagens premie, en bedre middag på Ansnes brygger.