Fulle tribuner da Hitra og Frøya møttes til håndballdyst for første gang på 12 år

Hitra - Frøya: 23-27

For første gang på 12 år var det torsdag kveld lokaloppgjør i seniorhåndballen på Hitra og Frøya. Riktignok "bare" en treningskamp denne gang, men kamp som opptakt til at både Hitra IL og Frøya IL har lag i damenes 4. divisjon fra neste sesong. Hitra IL rykket som kjent opp fra 5. divisjon denne sesongen.

Lokalavisa har spurt flere håndball-kjennere om når forrige kamp mellom seniorhåndballen på Hitra og Frøya. Det nærmeste vi har kommet er at hitterværinger og frøyværinger stilte lag i samme divisjon tilbake i 2006. Den gang stilte hitterværingene riktignok i serien med lag til Fjellværøy IL. Sist Hitra IL og Frøya IL møttes til kamp, er derfor enda lenger siden.

Hitra IL inviterte til treningskamp for å la spillerne kjenne litt på det nivået som venter dem fra neste sesong og to offisielle lokaloppgjør. Det var fullt på tribunene i Hitrahallen. Rapporten forteller om et nervøst Hitralag og et heltent Frøyalag.

Frøya viste styrke fra start og vi gikk til pause med 10 - 13 i favør bortelaget . I pausen var det klar beskjed om å tøffe opp forsvaret, og vi startet 2. omgang med å gå opp i en 17-16-ledelse. Men så... ja, så vant Frøya 27-23, forteller Sanna Fjeldvær på Hitra, og legger til:

- Vi takker Frøya for oppmøte og god kamp, vi utfordrer dere snart igjen! Og takk til absolutt alle som var i hallen i dag og fikk til en skikkelig folkefest rundt håndballen igjen.