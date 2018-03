- Vi har et utrolig godt miljø, men skulle gjerne hatt med flere fra Frøya og Hitra

Sport

Frøya ILs herrelag i 3. divisjon søker flere lagkamerater

- Vi sliter med å få tak i nye spillere og etterlyser derfor om det finnes håndball spillere på Hitra og Frøya som kan tenke seg å bli med oss på laget, forteller lagets trener Roger Tvervåg til lokalavisa Hitra-Frøya. Treneren forteller om et utrolig god miljø i laget.

- Vi har treninger to ganger i uka og vi ønsker å legge forholdene til rette for at også de som driver med annen idrett også kan spille håndball. Vi vet at det har begynt å gro godt både på Hitra og Frøya også blant gutter nå, og vi vil gjerne tilby disse et tilbud om å spille håndball etter aldersbestemt, sier Tvervåg.

Døren til treningshallen står også vidåpen for de som har spilt håndball tidligere og som vurderer et comeback.

- Det er bare å ta kontakt meg meg på telefon 95739702 eller epost roge-tv@online.no. Bli med oss og ha det moro med håndball, oppfordrer han.