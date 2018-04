Hitra FK har valgt ny klubbledelse

Sport

Både Frøya Fotballklubb og Hitra Fotballklubb har avholdt sine årsmøter og med det også valg av klubbledelse.

I Hitra Fotballklubb fortsetter alle medlemmene som var på valg i en ny periode.

Kjersti Rønningen (leder, valgt for 2 nye år), Lars Eirik Hestnes (nestleder, ikke på valg), Kåre Rømuld (styremedlem, valgt for 2 nye år), Lena Dromnes (styremedlem, valgt for 2 nye år), Nina Larsen (styremedlem, valgt for 2 nye år), Brage Myhren (styremedlem, ikke på valg), Fredrik Reksen (styremedlem, ikke på valg), Ole Eide (vara, ikke på valg), Monika Aunøien (vara, valgt for 2 nye år).

Har din forening hatt årsmøte og valg?

Send gjerne møtereferat og informasjon om det nye styret til lokalavisa, så hjelper vi med å gjøre valget kjent i lokalmiljøet. Send til post@hitra-froya.no