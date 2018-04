God sesongdebut i snøfokket

Sport

Støren - Hitra FK: 0-2 (damer 4. divisjon)

Hitra FKs damer hadde seriestart mot Støren torsdag kveld. Det ble en kamp som gikk i ruskete snøvær, og banen måtte brøytes både før kampstart og i pausen. Men det hindret ikke damene i å spille god fotball.

- De spilte imponerende fin fotball, forteller gjestetrener Ola Vigdal.

Han forteller at hitterdamene bare i løpet av førsteomgangen produserte åtte gode sjanser, og bare en god Støren-målvakt sørget for at det stod 0-0 til pause. Men i andre fikk de hull på byllen. Først ved Lina Selvåg, før et søstersamspill mellom Nina og Frida Antonsen sørget for 2-0. Det var Frida som var sist på ballen.