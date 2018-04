Mye fotball - og litt dans

Sport

- Vi må ta dansen vår, sier jentene fra Dolmøy IL.

Og så kjører de egen oppvarming med Dolmøydansen før de skal på banen til dagens første kamp.

Lerøy Cup viser at fotballen for alvor har blitt en idrett for både gutter og jenter i øyregionen. I år kjøres det egen jenteturnering i hele tre årsklasser.

Lerøy Cup går over to dager, om med ett lag fra KIL Hemne, så er alle deltakerne fra Hitra og Frøya-lag. Totalt vil 350 spillere mellom 6 og 12 år være i ilden.

Her er noen bilder fra da ni- og tiåringene hadde sin turnering lørdag ettermiddag.