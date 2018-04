Disse sju er trukket ut i Svøm Langt-kampanjen

Sport

Hitrahallene har trukket ut hvilke svømmere som blir med i den nasjonale premieringa for årets Svøm langt-aksjon, og hvilke som får de lokale premiene. På sine nettsider skriver Hitrahallene:

Følgende personer er trukket ut til den Nasjonale premieringen for svøm langt

Barn: Liz Moen, Fillan

Ungdom: Rokas Bliudrius, Fillan

Voksen: Linn Hammernes, Glørstad

Funksjonsnedsatte: Arild Vaagen

Disse personene er blitt trukket ut for de lokale premiene:

Barn: Marius Hevnskjel, Hemskjel

Ungdom: Maria Hestnes, Hestnes

Voksen Lubus Hladky.

Alle deltakerbarn under 13 år får diplom tilsendt i posten.

"Svøm deg til Kos" er navnet på årets mosjonskampanje fra Norges Svømmeforbund. Kampanjen skifter navn hvert år avhengig av hvilket reisemål hovedpremien har, og i år er altså denne en reise til den greske øya Kos. Også svømmehallene i øyregionen har vært med i flere år. Både Hitrahallen og Frøyahallen har vært med også i år.

- I tillegg til hovedpremien på landsbasis, er deltakerne her hos oss med i trekninga av lokale premier, sa Ann Kristin Kjerringvåg Willmann i Hitrahallene til lokalavisa i forkant av årets aksjon..

"Svøm langt"-kampanjen har som mål å skape gode mosjonsvaner befolkninga ved å motivere til å bruke svømmehallen som arena for fysisk aktivitet. Deltakerne registrerer hvor langt de svømmer, enten på en nettside eller i hallens kartotek.

Gjennom årenes løp er det svømt svært mange kilometer i bassengene våre. Lokalavisas arkiv fra en tidligere oppsummering av "Svøm langt" viste at en enkelt-svømmer det året svømte hele 76.000 meter.

Men man trenger absolutt ikke være noen utpreget lang-svømmer for å delta i "Svøm langt". Poenget er jevnlig mosjon og at summen av svømmeturene blir god for helsa og for poeng-sankingen, understreket Willmann.