Juniorene holdt lekestue i storhallen

Sport

Frøya FKs G19-lag har hatt en flott start på sesongen. Etter gode treningskamper seriedebuterte de borte ved å slå Meldal 6-1. Onsdag kveld spilte de sin første heimekamp i serien, mot Nidelv. Og det må ha blitt en tung busstur heim til byen for bortelaget. Anført av Ulrik Furberg Vikan og Kristoffer Gåsø slo frøyajuniorene ann tonen tidlig. Kjapp angrepsforball der det meste stemte, gjorde at det halvveis i førsteomgangen stod 3-0. Til pause var dette doblet, og til slutt var frøyajuniorene bare et mål unna tosifret: kampen endte 9-1.