Storscoreren dukket opp nok en gang og sikret seieren

Sport

4.divisjon fotball herrer

Lørdag 21. april kl.16, Hitra idrettspark

Hitra FK- Røros IL: 3-1

Sindre Kvakland, Hitras storscorer over flere sesonger, var den som scoret i sluttminuttene og trygget seieren da Hitra i ettermiddag vant 3-1 over Røros. Hjemmelagets to første mål ble laget av Stian Kristiansen og Jan Kelnar.

Hitra FK debuterte i 4. divisjon forrige helg med en borteseier mot Støren. I dag spiller hitterværingene sin første 4.dvisisjonskamp foran hjemmepublikummet i Hitra idrettspark. Røros kommer på besøk, et lag som også åpnet sesongen med en borteseier (0-2 borte mot NTNUI).

