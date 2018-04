Disse gutta slo virkelig i fra seg, kommer hjem med begge pokalene

Sport

Hitra IL Gutter 13 gikk i helga til topps i B-sluttspillet i Tiller Cup i Trondheim etter å ha kommet til finale med begge lagene sine.

Begge Hitra-lagene spilte gode kamper i puljespillet. Her ble det meget jevnspilt mot fysisk tøffe G14-års lag (blandet G13/G14 års pulje). Begge Hitra-lagene ender i B-sluttspillet, der man i semifinalen søndag møtte Blindheim (seier 9-12) og Lillehammer (seier 16-12).

- Meget spennende og jevnt, men guttene våre viser null respekt og knaller til med det ene gode angrepet etter det andre. Solide og tøffe i forsvar gjør det vanskelig for motstanderne, rapporterer laglederne Kjersti Rønningen og Monica Hammerhaug.

Dermed ble det Hitra vs Hitra i finalen. Riktignok bare på papiret, for arrangøren lot Hitra-lagene slippe å møte hverandre. Pokalene for 1. og 2.plass skal uansett til Hitra.

Hitra IL stilte i alt seks lag på Tiller-cup; G11, J11, J12, J13, G13 og J15. Laget forteller om godt samhold, liv og latter i leiren i tillegg til gode sportslige prestasjoner.