Dramatisk avslutning - to røde kort og to scoringer på tampen

Sport

Fotball herrer 5.divisjon, Frøya storhall

Frøya FK - KIL/Hemne: 3-2

Frøya FK sitt herrelag startet serien med kamp mot KIL/ Hemne søndag ettermiddag. Første omgang bar preg av nervøsitet fra hjemmelagets side, KIL/ Hemne fikk inn det første målet like etter kampstart.

- Vi kommer mer inn i kampen etter hvert og har tidvis bra spill i første omgang, mener Martin Berge. Berge er egentlig trener for Frøyas G16-lag, men steppet inn i dag.

I andre omgang utligner Kristoffer Gaasø ganske raskt til 1-1 og vi ser et mer samspilt Frøyalag på banen. Det blir en del omrokkeringer i laget på grunn av flere skadde spillere.

- Vi hadde i hvert fall tre mann nede i løpet av de første 20 minuttene av andre omgang, sier Berge.

Scoret på frispark i siste sekund

KIL/ Hemne går opp i ledelsen 1-2 og det er en opphetet stemning både blant publikum og på banen da Ulrik Furberg Vikan får seg et tydelig slag av en motspiller, og dommeren dømmer gult kort. I det 90. minuttet utligner Eirik Skarsvåg til 2-2 til stor glede for publikum.

På overtid skjer det mye på en gang. Christian Sande får et rødt kort for en stygg takling på, og motspillerens svarere med å sparke Sande tilbake. Han får dermed også et rødt kort. Like før dommeren blåser i fløyta scorer Tore Furberg på frispark og gir med det Frøya tre poeng å starte sesongen med.

- Det var utrolig morsomt å vinne, en skikkelig lagseier, sier Berge.

Berge er ikke hundre prosent fornøyd med spillet, men storfornøyd med innsatsen.

- Juniorspillerne og keeperen var fantastiske.