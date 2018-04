Torsdag morgen går Daniese i EM-ringen. Slik kan du se kampen

Sport

Mandag denne uka var Daniese Sæther på plass i estiske Tallin for å starte forberedelsene inn mot årets europamesterskap i teakwon-do. Onsdag kveld blir trekningslistene klare og torsdag morgen går frøyværingen sin første av forhåpentlig flere. EM arrangeres etter cup-system, så Daniese må vinne hver eneste kamp for å komme mot finalen. I fjor tok hun bronsemedalje i denne øvelsen, mønster.

Hennes første kamp er oppgitt til å starte klokka 0930 norsk tid (kl. 1030 i Estland). Kampen strømmes direkte over arrangørens nettsider tkd-itf.gr

Danieses kamp går i ring (terrens) nummer 3.

Da Daniese Sæther deltok i EM i Hellas for første gang i 2016, ble hun transportert ut på båre etter et hardt spark i brystet. Men det fikk bare taekwondo-talentet fra Frøya til å trene enda hardere. Under EM i Liverpool i fjor kom hun sterkt tilbake og tok seg helt til finalen, der det ble tap mot den russiske motstanderen. Siden det ikke gås bronsefinale i teakwon-do, deles det ut to bronsemedaljer. Danieses bronsemedalje ble behørig feiret også her hjemme.

- Det føles veldig godt og bra å få en medalje i EM. Det var så nære med Russland også, men det tyder på at jeg må jobbe enda hardere til neste gang, sa bronsevinneren sjøl - relativt jordnært - til lokalavisa Hitra-Frøya rett etter at medaljen var mottatt i Liverpool.