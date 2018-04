EM-sølv til Daniese

Sport

Daniese Sæther tok seg i dag helt fram til EM-finalen i teakwon-do, i klassen mønster.

Lokalavisa fulgte finalekampen på kontoret til Danieses pappa Terje Sæther. Tidligere på dagen hadde hun tatt seg gjennom innledende runder i mønster, fram til semifinalen, hvor hun slo ut regjerende verdensmester.

Uten lyd på streamingen måtte Terje forklare underveis. I mønster er det først en individuell oppvisning, før de gjør øvelsen i par med motstanderen. Midtveis i Danieses individuelle ser Terje at hun har en bitteliten ubalanse. Hun tar seg inn med en gang, men pappaen tror dette kan bli utslagsgivende.

- Den kan være nok til at det blir sølv, sier han.

Når de kommer over i par, synes Terje hun gjør det godt. Men det er ikke mange feil å se på motstanderen heller. Kampen er over, og dommerne har sagt sitt, men uten lyd kan vi bare gjette på hvordan det gikk. Det går bare noen sekunder, så ringer Lillian, Danieses mamma. Hun har hatt lyd på sin streaming, og kan fortelle at det ble sølv.

- Jeg tror nok hun er litt skuffa akkurat nå. Men det er ikke verst likevel da. Et EM-sølv til Frøya, sier Terje Sæther.

Sølvmedaljen bekreftes fra generalsekretæren i det norske taekwon-do-forbundet, og det forteller også hennes lokale trener, Jens Christian Reberg, som har fulgt kampene i Estland via video.

- Råbra! Hun sa jo på forhånd at "i år skal jeg komme meg til finalen", og så går hun hen og blir nummer to i Europa i en av verdens største idretter, jubler Reberg.

Daniese fikk walkover i dagens første kamp, og vant deretter kampen mot Spania. Deretter gikk hun i ringen mot vinneren av kampen England-Russland, og vant da over Russland, før finalen mot Ukraina ble litt for tøff. Men de to utøverne måtte ut i ekstrarunde for å kåre en vinner. Etter to ordinære mønster, der den ene er valgfri og den andre er dommerbestemt, var det uavgjort mellom Norge og Ukraina, så de måtte gå et ekstra dommerbestemt mønster. Det var her den ukrainske utøveren var hakket bedre.

- Daniese røyk i kvarten i Hellas for to år sien, røyk i semifinalen i Liverpool i fjor, og i finalen i Estland i år. Da må det vel bli gull i Rimini neste år da, sier trener Reberg med et forventingsfullt smil.