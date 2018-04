- Jeg er lykkelig

Sport

- Dette er veldig bra. Nå er jeg lykkelig. Jeg har klemt coachene mine og grått. Men før det kom så langt så visste jeg ikke at jeg skulle gå finalen en gang. Jeg var så sliten, forteller Daneise Sæther.

Finalen ble avgjort etter en ekstraomgang. Daneise beskriver selv at det var en liten ustødighet og at hun gikk inn i en feil stilling, som ble utslagsgivende for at det "kun" ble sølv.

- Du har hatt litt av en progresjon i de mesterskapene du har deltak. Nå er det bare ett trinn til så er det gull...?

- Det tar vi til neste år. Jeg har litt å ta igjen og jobbe med, men målet må bli å komme øverst på pallen, sier en fornøyd Daneise på telefon fra Tallin i Estland.

Hun er også svært takknemlig overfor alle støttespillerne.

- Jeg må takke coachene mine, Dag Ove Jensen og Linn Johansen, trenerne og sponsorene... pappa, og hele Frøya, sier Daneise.