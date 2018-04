Her får sølvjenta sin medalje

Sport

Daniese Sæther kunne torsdag ettermiddag gå på pallen og få tildelt sin sølvmedalje etter strålende gjennomført konkurranse i EM i Tallin.

Sølvmedaljen er dermed frøyværingens andre EM-medalje, etter at hun også i fjor oppnådde bronse i taekwon-do-mesterskapet.

- Dette er veldig bra. Nå er jeg lykkelig. Jeg har klemt coachene mine og grått. Men før det kom så langt så visste jeg ikke at jeg skulle gå finalen en gang. Jeg var så sliten, fortalte Daniese Sæther til lokalavisa i går, rett etter at pallplassen var sikret.

Daneise etter EM-sølvet - Jeg er lykkelig Men tidligere på dagen var Daniese så sliten at hun ikke fikk med seg at hun skulle gå finalen.

Finalen ble avgjort etter en ekstraomgang. Daniese beskriver selv at det var en liten ustødighet og at hun gikk inn i en feil stilling, som ble utslagsgivende for at den ukrainske utøveren ble dømt foran.

Pappa Terje Sæther fulgte finalen på en video-linje uten lyd, sammen med lokalavisa, torsdag formiddag. Han trodde umiddelbart at Daniese var litt skuffet over å ikke nå helt til topps på pallen, men:

- Men det er ikke verst likevel da. Et EM-sølv til Frøya, sier Terje Sæther.

Hennes lokale trener, Jens Christian Reberg, kaller prestasjonen "råbra!".

- Hun sa jo på forhånd at "i år skal jeg komme meg til finalen", og så går hun hen og blir nummer to i Europa i en av verdens største idretter, jubler Reberg.